В Эстонии предлагают ввести прямые выборы президента

В Эстонии оппозиционные Центристская и Консервативная народная партия (EKRE) во вторник подали в парламент законопроект, который, в случае его принятия, предусматривает введение прямых президентских выборов в стране.

Глава фракции центристов в парламенте Лаури Лаатс аргументировал необходимость принятия этого проекта тем, что "нынешняя система косвенных выборов оказалась сложной и зависимой от политических соглашений".

"Недавно мы узнали из СМИ, что Партия реформ и социал-демократы пытались использовать действующее законодательство, чтобы обеспечить себе выгодного кандидата. Подобные политические соглашения подрывают репутацию института президента Республики и отчуждают общественность от политики", – сказал он.

Прямые выборы сделают процесс более понятным и прозрачным, а также укрепят связь президента с народом, добавил депутат.

Лидер EKRE и председатель фракции Мартин Хельме отметил, что прямые выборы увеличат непосредственное участие народа в общественной жизни, укрепят демократический мандат президента и сблизят государство и народ.

"Мы считаем, что право избирать президента должно принадлежать народу. Опросы общественного мнения на протяжении многих лет показывают сильную и стабильную поддержку прямых президентских выборов, что свидетельствует об ожиданиях общества изменить нынешнюю систему", – сказал Хельме.

Согласно законопроекту, кандидаты в президенты будут выдвигаться гражданами Эстонии, имеющими полное право голоса.

Для участия в выборах требуется не менее 10 тысяч подписей в поддержку, а регистрация кандидатов начнется за 60 дней до дня выборов и закончится через 20 дней после ее открытия.

В день голосования кандидат будет избран, если он получит более половины поданных голосов; если первый тур окажется нерешающим, будет проведен второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Победителем второго тура станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов; в случае равного количества голосов будет избран кандидат старшего возраста.

В соответствии с действующей системой для избрания кандидата президентом требуется большинство в две трети голосов парламента, состоящего из 101 депутата, при этом после первого тура голосования проводится второй тур.

Если парламентское голосование не дает результата, процесс переходит к региональной коллегии выборщиков, которая собирается в Таллинне. Если и этот раунд окажется безрезультатным, президента избирает Совет старейшин парламента, состоящий из председателей партийных фракций (в настоящее время их шесть), спикера и двух его заместителей. Керсти Кальюлайд была избрана президентом в 2016 году именно таким образом.

Процесс президентских выборов начнется в августе. Туры президентских выборов в парламенте Эстонии Рийгикогу состоятся 2 и 3 сентября.

Президент Эстонии Алар Карис, занимающий эту должность с октября 2021 года, ранее заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.