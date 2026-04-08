У Туреччині зросла кількість затриманих через атаку біля консульства Ізраїлю

У Туреччині кількість затриманих за підозрою у спробі нападу на консульство Ізраїлю у Стамбулі, зросла до 12.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Станом на середу, 8 квітня, під вартою перебували дванадцять осіб, у тому числі двоє поранених стрільців.

Жодне з угруповань не взяла на себе відповідальність за напад, проте турецькі ЗМІ повідомили, що один зі стрільців, який загинув у перестрілці, був пов’язаний з ІДІЛ.

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі заявив, що один із нападників був пов'язаний з "організацією, яка експлуатує релігію", а двоє поранених стрільців були братами, які мали зв'язки з наркобізнесом.

Інші арешти були здійснені після спроби нападу у вівторок, що призвела до перестрілки, яка, за словами свідків, тривала понад 10 хвилин.

У той момент у представництві не було ізраїльських дипломатів, оскільки більшість із них були евакуйовані після атак ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, які поклали початок війні в секторі Газа.

Інцидент стався 7 квітня у Стамбулі перед площею, де розташоване консульство Ізраїлю. Троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі. Двоє правоохоронців отримали легкі поранення.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив спробу нападу поблизу консульства Ізраїлю у Стамбулі.