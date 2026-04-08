В Турции увеличилось число задержанных в связи с нападением у консульства Израиля

В Турции число задержанных по подозрению в попытке нападения на консульство Израиля в Стамбуле возросло до 12.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По состоянию на среду, 8 апреля, под стражей находились двенадцать человек, в том числе двое раненых стрелков.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако турецкие СМИ сообщили, что один из стрелков, погибший в перестрелке, был связан с ИГИЛ.

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что один из нападавших был связан с "организацией, эксплуатирующей религию", а двое раненых стрелков были братьями, имевшими связи с наркобизнесом.

Другие аресты были произведены после попытки нападения во вторник, приведшей к перестрелке, которая, по словам свидетелей, длилась более 10 минут.

В тот момент в представительстве не было израильских дипломатов, поскольку большинство из них были эвакуированы после атак ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, положивших начало войне в секторе Газа.

Инцидент произошел 7 апреля в Стамбуле перед площадью, где расположено консульство Израиля. Трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, обеспечивавших охрану здания. Двое правоохранителей получили легкие ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил попытку нападения вблизи консульства Израиля в Стамбуле.