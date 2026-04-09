Опитування: європейці частіше бачать загрозу в США, ніж у Китаї
Населення шістьох країн Європейського Союзу сприймає США за часів президентства Дональда Трампа скоріше як загрозу, аніж союзника.
Про це свідчить опитування Politico, пише "Європейська правда".
Як свідчить опитування, лише 12% опитаних у березні в Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії вважали США близьким союзником, тоді як 36% сприймали їх як загрозу.
Що прикметно: Китай вважали загрозою 29% опитаних у цих шести країнах.
На національному рівні загроза з боку Вашингтона випередила Пекін у чотирьох країнах, і лише респонденти у Франції та Польщі сприймали загрозу з боку Китаю більшою.
Росія, як свідчить опитування, є очевидним ворогом – 70% усіх респондентів вважають її загрозою.
Найбільш негативно до США ставилися жителі Іспанії: 51% з них заявили, що Вашингтон становить загрозу для Європи, що є найвищим показником серед опитаних.
В Італії 46% опитаних заявили, що США становлять загрозу; цю позицію поділяють 42% бельгійців, 37% французів та 30% німців.
Винятком стала Польща, яка межує з Росією і розглядає союз із США як свою ключову гарантію безпеки: лише 13% опитаних заявили, що США становлять ризик.
Опитування European Pulse, проведене Cluster17 для Politico та beBartlet, охопило 6 698 європейців у Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії. Опитування проводили з 13 по 21 березня.
Варто нагадати, що раніше Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.
Також Трамп розповів, що його невдоволення НАТО загострилося ще після того, коли союзники не зрозуміли його бажання анексувати Гренландію, територію Данії.