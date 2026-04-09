Опитування: Іспанія лідирує у підтримці автономії ЄС

Жителі Іспанії виступають на чолі руху за сильнішу та більш незалежну Європу на тлі поширеної настороженості щодо США під керівництвом Дональда Трампа.

Про це свідчить нове опитування Politico, пише "Європейська правда".

У березневому опитуванні жителів шести країн ЄС більшість іспанських респондентів (51%) заявила, що Вашингтон становить "загрозу" для Європи, що є найбільшим показником серед усіх опитаних країн.

Результати також показали сильну опозицію іспанців до зовнішньої політики американського президента та війни США й Ізраїлю в Ірані.

56% респондентів в Іспанії заявили, що категорично не схвалюють наступальну операцію США та Ізраїлю проти Ірану, а 43% вважають, що Мадрид повинен публічно виступити проти військової операції та домагатися припинення конфлікту.

Лише італійські респонденти висловили ще сильнішу опозицію.

Респонденти з Іспанії вирізнялися своєю всебічною підтримкою ідеї збільшення автономії Європи.

Як свідчить опитування, 94% заявили, що континент має стати самодостатнішим і менш залежним від інших великих держав – навіть якщо така зміна буде пов’язана зі значними економічними витратами.

Хоча іспанські респонденти лише трохи випередили бельгійців у найентузіастичнішому заклику до більшої європейської автономії (94% проти 93%), цю концепцію підтримали 87% респондентів у шести країнах.

Жителі Іспанії також висловили широку готовність поспішити на захист країни ЄС, яка зазнає нападу з боку іноземної держави, та значну підтримку створення європейської армії.

Опитування свідчить, що 89% респондентів заявили, що підтримають розгортання іспанської армії на підтримку будь-якої країни-члена, на яку напала іноземна держава, випередивши Бельгію та Польщу, які набрали по 86%.

Опитування European Pulse, проведене Cluster17 для Politico та beBartlet, охопило 6 698 європейців у Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії. Опитування проводили з 13 по 21 березня.

Нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трамп США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Іспанії Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

