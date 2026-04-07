Трамп заявив, що його невдоволення НАТО почалося з Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що напруженість між ним та НАТО розпочалася з ситуації довкола Гренландії, коли союзники не підтримали його наміри анексувати острів.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив на пресконференції у Білому домі, передає CNN.

Американський президент припустив, що поглиблення розриву між США та НАТО почалося, коли він вперше запропонував анексувати Гренландію.

"Все почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. А я сказав: "Бувай, бувай"", – сказав Трамп.

Президент США вчергове назвав НАТО "паперовим тигром", заявивши, що союзники не допомогли Вашингтону з Іраном.

"НАТО – це паперовий тигр. Нам вони, очевидно, не потрібні, бо вони нічим не допомогли", – заявив він.

Заява Трампа пролунала напередодні запланованого візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який відбудеться з 8 по 12 квітня.

Президент США раніше розкритикував різних членів НАТО за відмову допомогти США у війні з Іраном, зокрема рішення кількох країн закрити свій повітряний простір або військові бази для американських військових. А днями Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.