Опрос: европейцы чаще видят угрозу в США, чем в Китае

Население шести стран Европейского Союза воспринимает США в период президентства Дональда Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.

Об этом свидетельствует опрос Politico, пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, лишь 12% респондентов, опрошенных в марте в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии, считали США близким союзником, тогда как 36% воспринимали их как угрозу.

Что примечательно: Китай считали угрозой 29% опрошенных в этих шести странах.

На национальном уровне угроза со стороны Вашингтона опередила Пекин в четырех странах, и лишь респонденты во Франции и Польше воспринимали угрозу со стороны Китая как более серьезную.

Россия, как показывает опрос, является явным врагом – 70% всех респондентов считают ее угрозой.

Наиболее негативно к США относились жители Испании: 51% из них заявили, что Вашингтон представляет угрозу для Европы, что является самым высоким показателем среди опрошенных.

В Италии 46% опрошенных заявили, что США представляют угрозу; эту позицию разделяют 42% бельгийцев, 37% французов и 30% немцев.

Исключением стала Польша, которая граничит с Россией и рассматривает союз с США как свою ключевую гарантию безопасности: лишь 13% опрошенных заявили, что США представляют риск.

Опрос European Pulse, проведенный Cluster17 для Politico и beBartlet, охватил 6 698 европейцев в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Опрос проводился с 13 по 21 марта.

Стоит напомнить, что ранее Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

Также Трамп рассказал, что его недовольство НАТО обострилось еще после того, как союзники не поняли его желание аннексировать Гренландию, территорию Дании.