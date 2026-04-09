У Франції чоловік збив дрон, який перевіряв дахи будівель

Пенсіонер на півдні Франції збив дрон, що пролітав над його будинком, оскільки побоювався, що за ним "стежать грабіжники".

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Як повідомляє місцева влада, дрон запустили, аби перевірити стан дахів муніципальних будівель у Ноїку.

За словами мера міста, чоловік збив дрон одним пострілом із гвинтівки. Як зазначається, пенсіонер вважав, що дрон використовували грабіжники для розвідки місцевості.

"Все йшло нормально, поки ми не пролетіли над громадським центром. Він хороша людина, але запанікував", – сказав мер.

Після цього інциденту жандарми доставили пенсіонера до відділку та розпочали розслідування.

Наприкінці лютого німецький Бундестаг проголосував за надання Збройним силам ширших повноважень щодо перехоплення та збиття безпілотників, які порушують повітряний простір країни.

Того ж місяця поліція Вільнюса запустила пілотний проєкт, у межах якого на окремі інциденти реагують за допомогою дронів замість направлення патрульних безпосередньо на місце події.