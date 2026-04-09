Во Франции мужчина сбил дрон, который проверял крыши зданий

Пенсионер на юге Франции сбил дрон, пролетевший над его домом, поскольку опасался, что за ним "следили грабители".

Как сообщают местные власти, дрон запустили, чтобы проверить состояние крыш муниципальных зданий в Нойке.

По словам мэра города, мужчина сбил дрон одним выстрелом из винтовки. Как отмечается, пенсионер считал, что дрон использовали грабители для разведки местности.

"Все шло нормально, пока мы не пролетели над общественным центром. Он хороший человек, но запаниковал", – сказал мэр.

После этого инцидента жандармы доставили пенсионера в участок и начали расследование.

В конце февраля немецкий Бундестаг проголосовал за предоставление Вооруженным силам более широких полномочий по перехвату и сбиванию беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны.

В том же месяце полиция Вильнюса запустила пилотный проект, в рамках которого на отдельные инцидентыреагируют с помощью дронов вместо направления патрульных непосредственно на место происшествия.