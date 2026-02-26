Парламент Німеччини дозволив військовим збивати невідомі дрони

Німецький Бундестаг проголосував за надання Збройним силам ширших повноважень щодо перехоплення та збиття безпілотників, які порушують повітряний простір країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Бундестаг схвалив поправку до закону про повітряну безпеку, запропоновану Міністерством внутрішніх справ, спрямовану на пришвидшення та спрощення захисту від безпілотників.

Раніше перехопленням дронів займалася місцева поліція, а втручання Бундесверу було заборонено. Винятком були випадки, коли безпілотники пролітали над військовими об’єктами.

Ухвалена поправка дозволяє федеральним землям звертатися за допомогою у протидії БпЛА до Збройних сил Німеччини.

Процедура потенційного розгортання військових має бути спрощена та прискорена. Зокрема, Міністерство оборони буде нести повну відповідальність за ухвалення рішень для протидії дронам. Раніше йому необхідно було скоординуватися з Міністерством внутрішніх справ.

Крім того, закон запроваджує кримінальну відповідальність за навмисне і несанкціоноване проникнення до зони безпеки аеропорту, яке заважає повітряному руху. Порушники можуть бути покарані позбавленням волі на строк до п'яти років.

Німецький парламент ухвали відповідне рішення на тлі того, що в Європі посилилися гібридні атаки за участі безпілотників, зокрема проти аеропортів.

Нагадаємо, минулого року Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів дронів.

Тоді федеральний уряд і уряди земель відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ), щоб краще виявляти і нейтралізувати дрони, що літають незаконно.