Поліція Вільнюса випробовує дрони для заміни патрульних поліції

Поліція Вільнюса запустила пілотний проєкт, у межах якого на окремі інциденти реагують за допомогою дронів замість направлення патрульних безпосередньо на місце події.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Генеральний комісар поліції Арунас Паулаускас заявив у понеділок, що проєкт тестується у співпраці з міською владою.

"Ми вивчаємо можливість реагування на певні інциденти за допомогою дронів. Дрон летить на місце події, офіцери бачать пряму трансляцію і реальну ситуацію, і часто патрулям навіть не потрібно виїжджати", – сказав Паулаускас на пресконференції.

За його словами, наразі в рамках системи випробовують чотири дрони.

Генеральний комісар зазначив, що систему можна розширити, оскільки в багатьох випадках фізична присутність поліцейських не є необхідною.

Наприклад, у разі незначних дорожньо-транспортних пригод, в яких ніхто не постраждав, дрон може зафіксувати положення транспортних засобів, що дозволить водіям заповнити декларації про ДТП, не чекаючи на поліцію.

Дрони також можуть використовуватися для реагування на інші інциденти, такі як заблоковані проїзди, заблоковані транспортні засоби та подібні ситуації, сказав він.

Оснащені тепловізійними камерами, дрони також можуть бути ефективними для затримання злодіїв.

Як повідомлялось, поліція естонського міста Тарту планує використовувати дрони для фіксації проїзду на заборонний сигнал світлофора.

Нагадаємо, раніше мерія Таллінна оголосила про плани боротися з надмірним шумом у місті.