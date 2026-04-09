Більшість українців підтримують вступ до НАТО, але рівень довіри нижчий

Більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.

Про це свідчить опитування на замовлення Центру "Нова Європа", про яке йдеться у статті "Європейської правди".

Опитування свідчить, що за членство України в НАТО виступають 68,9% українців. Втім, що прикметно, лише 54,7% респондентів довіряють Альянсу, тоді як не довіряють – 41,5%.

Інфографіка: Центр "Нова Європа"

Суспільна довіра до НАТО в Україні значною мірою залежить від практичної допомоги, яку надає Альянс. Водночас впливає на позитивну оцінку і сприйняття НАТО як потужного безпекового обʼєднання – сили, з якою рахуються.

Українців, які довіряють НАТО, запитали, що найбільше впливає на довіру. Опитування засвідчило три популярні відповіді, серед яких:

допомога Україні (18,5%);

захист для України (13,3%);

гарантії безпеки (11,8%).

Натомість не довіряють НАТО передусім через оцінку його поведінки у війні: Альянс сприймається як такий, що робить недостатньо, діє повільно і нерішуче.

Відповіді на відкрите питання про причини недовіри: "недостатня допомога Україні" (16,5%), "більше говорять, ніж роблять" (13,5%), "бездіяльність" (11,0%), "вони не здатні захистити самі себе" (9,1%), "війна досі триває" (6,1%).

Частина українців також визнали, що "просто не довіряють" НАТО, без жодних причин (майже 6%).

Опитування проводила на замовлення Центру "Нова Європа" дослідницька агенція Info Sapiens. Опитування проводилося у період з 7 по 20 березня 2026 року (тобто – до останніх заяв американського президента Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО).

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%.

На початку січня опитування свідчили, що порівняно з кінцем 2024 року, довіра до США та НАТО значно впала, в той час, як Європейському Союзу все ще довіряє більшість опитаних українців.

А березневе опитування КМІС свідчило, що переважна більшість українців зберегли позитивне ставлення до Сполучених Штатів загалом, проте до американської адміністрації переважає негативне ставлення.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Ефект Трампа: як змінилися сприйняття та довіра до НАТО в Україні