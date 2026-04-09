Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но уровень доверия ниже
Новости — Четверг, 9 апреля 2026, 10:30 —
Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют Альянсу.
Об этом свидетельствует опрос по заказу Центра "Новая Европа", о котором говорится в статье "Европейской правды".
Опрос свидетельствует, что за членство Украины в НАТО выступают 68,9% украинцев. Впрочем, что примечательно, только 54,7% респондентов доверяют Альянсу, тогда как не доверяют – 41,5%.
Общественное доверие к НАТО в Украине в значительной степени зависит от практической помощи, которую оказывает Альянс. В то же время влияет на положительную оценку и восприятие НАТО как мощного объединения в сфере безопасности – силы, с которой считаются.
Украинцев, которые доверяют НАТО, спросили, что больше всего влияет на доверие. Опрос показал три популярных ответа, среди которых:
- помощь Украине (18,5%);
- защита для Украины (13,3%);
- гарантии безопасности (11,8%).
Не доверяют же НАТО прежде всего из-за оценки его поведения в войне: Альянс воспринимается как делающий недостаточно, действующий медленно и нерешительно.
Ответы на открытый вопрос о причинах недоверия: "недостаточная помощь Украине" (16,5%), "больше говорят, чем делают" (13,5%), "бездействие" (11,0%), "они не способны защитить сами себя" (9,1%), "война до сих пор продолжается" (6,1%).
Часть украинцев также признали, что "просто не доверяют" НАТО, без всяких причин (почти 6%).
Опрос проводился по заказу Центра "Новая Европа" исследовательским агентством Info Sapiens. Опрос состоялся в период с 7 по 20 марта 2026 года (то есть – до последних заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО).
Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
В начале января опросы свидетельствовали, что по сравнению с концом 2024 года, доверие к США и НАТО значительно упало, в то время, как Европейскому Союзу все еще доверяют большинство опрошенных украинцев.
А мартовский опрос КМИС свидетельствовал, что подавляющее большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает негативное отношение.
