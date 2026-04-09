Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но уровень доверия ниже

Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют Альянсу.

Об этом свидетельствует опрос по заказу Центра "Новая Европа", о котором говорится в статье "Европейской правды".

Опрос свидетельствует, что за членство Украины в НАТО выступают 68,9% украинцев. Впрочем, что примечательно, только 54,7% респондентов доверяют Альянсу, тогда как не доверяют – 41,5%.

Инфографика: Центр "Нова Європа"

Общественное доверие к НАТО в Украине в значительной степени зависит от практической помощи, которую оказывает Альянс. В то же время влияет на положительную оценку и восприятие НАТО как мощного объединения в сфере безопасности – силы, с которой считаются.

Украинцев, которые доверяют НАТО, спросили, что больше всего влияет на доверие. Опрос показал три популярных ответа, среди которых:

помощь Украине (18,5%);

защита для Украины (13,3%);

гарантии безопасности (11,8%).

Не доверяют же НАТО прежде всего из-за оценки его поведения в войне: Альянс воспринимается как делающий недостаточно, действующий медленно и нерешительно.

Ответы на открытый вопрос о причинах недоверия: "недостаточная помощь Украине" (16,5%), "больше говорят, чем делают" (13,5%), "бездействие" (11,0%), "они не способны защитить сами себя" (9,1%), "война до сих пор продолжается" (6,1%).

Часть украинцев также признали, что "просто не доверяют" НАТО, без всяких причин (почти 6%).

Опрос проводился по заказу Центра "Новая Европа" исследовательским агентством Info Sapiens. Опрос состоялся в период с 7 по 20 марта 2026 года (то есть – до последних заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО).

Выборка исследования составляет 1000 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

В начале января опросы свидетельствовали, что по сравнению с концом 2024 года, доверие к США и НАТО значительно упало, в то время, как Европейскому Союзу все еще доверяют большинство опрошенных украинцев.

А мартовский опрос КМИС свидетельствовал, что подавляющее большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает негативное отношение.

