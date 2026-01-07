Опитування: українці вірять Європі, але стурбовані тиском з боку США та НАТО

Порівняно з кінцем 2024 року, довіра до США та НАТО значно впала, в той час як Європейському Союзу все ще довіряє більшість опитаних українців.

Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, станом на грудень 2025 року більшість українців (55%) продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах.

Водночас 33% вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру. Порівняно з початком жовтня 2025 року вдвічі зросла частка тих, хто має невизначені погляди – з 6% до 12%.

Інфографіка: КМІС

Загалом Європейському Союзу довіряють 48% респондентів, не довіряють – 26% (у грудні 2024 року було 46% і 19%). Решта 25% відповіли "важко сказати напевно".

Якщо у випадку Європи за останні декілька місяців є відносна стабільність, то у випадку США продовжується низхідна тенденція.

Опитування свідчить, що порівняно із початком жовтня 2025 року з 52% до 59% стало більше тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії.

Натомість з 38% до 28% стало менше тих, хто, навпаки, продовжує вважати США надійним союзником.

Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік.

США довіряють 18% (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 52% (ріст з 24% у грудні 2024 року). Решта 30% не змогли визначитися із своєю думкою.

У випадку НАТО 30% довіряють організації (зниження з 43% у грудні 2024 року), а 43% не довіряють (ріст з 25%). Решта 27% не змогли визначитися.

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилося КМІС впродовж 26 листопада – 29 грудня методом телефонних інтерв’ю. В опитуванні взяв участь 1001 респондент. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.

У липні КМІС фіксував, що переважна більшість громадян України вважали Європу надійним союзником, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.

У листопаді опитування Євробарометра свідчило, що громадяни ЄС найчастіше називають війну в Україні, коли говорять про виклики, які стоять перед Євросоюзом.