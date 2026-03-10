Більшість українців зберігають позитивне ставлення до США, але не адміністрації

Переважна більшість українців зберегли позитивне ставлення до Сполучених Штатів загалом, проте до американської адміністрації переважає негативне ставлення.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати дослідження громадської думки опублікував КМІС.

На запитання про "ставлення до США загалом" про позитивне сприйняття сказали 55% респондентів, негативне – 36%. Ще у травні 2025 року про позитивне сприйняття казали 63%.

Водночас простежується діаметрально протилежне ставлення до пересічних американців та керівництва США: якщо до перших ставляться добре 83% опитаних (погано – 9%), то до адміністрації – лише 23% (погано – 66%).

Порівняно з травнем 2025 року, ставлення до мешканців США загалом дещо погіршилося (з 90%), а у випадку ставлення до адміністрації Трампа – майже не змінилось (у травні 2025 року позитивно її сприймали 24%).

За регіонами думка респондентів суттєво не відрізняється – лише на сході позитивне сприйняття пересічних американців на 15 і більше пунктів нижче, аніж в інших регіонах; у ставленні до адміністрації різниця складає близько 10 відсоткових пунктів.

Опитування проводилося ще до початку спільної операції США і Ізраїлю проти Ірану, 12-24 лютого 2026 року, методом CATI. Всього опитали 2004 респондентів.

Давніше опитування від Центру Разумкова засвідчило, що позитивне ставлення українців до США у лютому 2026 року суттєво знизилось, порівняно з вереснем 2025 року.

Згідно з опитуванням аналітичного центру ECFR, дедалі більше жителів європейських країн втрачають довіру до США як до союзника в межах НАТО.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну.



