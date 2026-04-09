Парламент Молдови хоче відмовитись від перекладу законопроєктів російською мовою

На розгляді парламенту Молдови перебуває проєкт нового регламенту, в якому пропонують залишити офіційною мовою роботи законодавчого органу лише румунську.

Про це повідомляє TVR Moldova.

Завдяки цій зміні парламент Молдови більше не буде зобов'язаний перекладати законопроєкти російською мовою.

Переклад на інші мови можна буде робити після розгляду законодавчого акта.

Автори проєкту переконані, що цей захід дозволить зменшити навантаження на перекладачів у парламенті та пришвидшити оприлюднення ухвалених документів.

Автор проєкту, депутат PAS Ігор Талмазан заявив, що наразі чинний закон про опублікування офіційних документів вимагає подавати як румунську, так і російську версії. Без перекладу на російську закон просто не може бути опублікований.

"Саме тому термінові проєкти часто затримуються – немає російської версії. Усі державні установи страждають від нестачі перекладачів. А ще бувають зміни, поправки… Обсяг роботи величезний. Офіційна мова Молдови – румунська, і дискусії в парламенті теж відбуватимуться лише нею", – зазначив Талмазан.

Цю ідею підтримують і деякі депутати опозиції. Зокрема, депутат "Нашої партії" Александру Берлінський сказав, що вітав би перехід на румунську мову в офіційних документах парламенту

"У законопроєкті також зазначено, що за потреби їх перекладуть і на інші мови. Один із наших пріоритетів – возз’єднання країни. А з урахуванням перекладу на інші мови ми забезпечуємо право на інформацію і для національних меншин. Документи перекладатимуться російською, українською, болгарською, гагаузькою мовами", – додав він.

