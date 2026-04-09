Парламент Молдовы хочет отказаться от перевода законопроектов на русский язык

На рассмотрении парламента Молдовы находится проект нового регламента, в котором предлагается оставить единственным официальным языком работы законодательного органа румынский.

передает "Европейская правда".

Благодаря этому изменению парламент Молдовы больше не будет обязан переводить законопроекты на русский язык.

Перевод на другие языки можно будет делать после рассмотрения законодательного акта.

Авторы проекта убеждены, что эта мера позволит уменьшить нагрузку на переводчиков в парламенте и ускорить обнародование принятых документов.

Автор проекта, депутат PAS Игорь Талмазан заявил, что действующий в настоящее время закон об опубликовании официальных документов требует подавать как румынскую, так и русскую версии. Без перевода на русский язык закон просто не может быть опубликован.

"Именно поэтому срочные проекты часто задерживаются – нет русской версии. Все государственные учреждения страдают от нехватки переводчиков. А еще бывают изменения, поправки… Объем работы огромный. Официальный язык Молдовы – румынский, и дискуссии в парламенте тоже будут проходить только на нем", – отметил Талмазан.

Эту идею поддерживают и некоторые депутаты оппозиции. В частности, депутат "Нашей партии" Александру Берлинский сказал, что приветствовал бы переход на румынский язык в официальных документах парламента

"В законопроекте также указано, что при необходимости их переведут и на другие языки. Один из наших приоритетов – воссоединение страны. А с учетом перевода на другие языки мы обеспечиваем право на информацию и для национальных меньшинств. Документы будут переводиться на русский, украинский, болгарский, гагаузский языки", – добавил он.

