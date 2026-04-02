Молдова йде з СНД: парламент денонсував засадничі документи

Парламент Молдови у четвер, 2 квітня, ухвалив рішення про денонсацію Угоди про створення Співдружності незалежних держав (СНД), відповідного протоколу та статуту організації.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі парламенту Молдови, інформує "Європейська правда".

Ініціатором розриву основоположних документів виступило Міністерство закордонних справ Молдови. У відомстві наголосили, що фундаментальні цінності та принципи СНД більше не дотримуються, а сама організація втратила сенс свого існування.

Головним аргументом для виходу Молдови з СНД стало грубе порушення Російською Федерацією принципу взаємного визнання територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Зокрема, Кишинів вказує на повномасштабну війну РФ проти України, агресію проти Грузії та незаконне перебування російських військ на території самої Молдови, у Придністровському регіоні, як на докази повної руйнації засад співдружності.

Денонсація документів названа природним та неминучим кроком на шляху до повноправного членства Молдови в Європейському Союзі.

Вихід з організації дозволить бюджету країни заощаджувати близько 3,1 мільйона леїв щорічно (понад 150 тисяч євро). Саме стільки становив членський внесок Молдови до бюджету СНД.

Відносини з державами-членами СНД після денонсації продовжуватимуться на двосторонніх та багатосторонніх платформах, а Молдова залишиться учасницею низки договорів СНД, зокрема у торговельно-економічній та соціальній сферах.

На сьогодні Молдова денонсувала приблизно 70 угод із СНД у рамках безперервного процесу узгодження національної політики та модернізації законодавчої та економічної бази країни відповідно до стандартів і норм ЄС.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав.

А Кабінет міністрів України 25 березня ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних договорів, укладених раніше з урядами Росії, Білорусі та в рамках СНД.