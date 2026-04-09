Президентка Молдови підписала укази про денонсацію ключових документів СНД

Президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в "Офіційному моніторі", що ознаменувало фінальний етап виходу з організації.

В уряді наголошують, що цей крок є логічним продовженням курсу на європейську інтеграцію. МЗС Молдови заявило, що основоположні принципи СНД більше не дотримуються.

Згідно з правилами СНД, держава-член має право вийти зі співдружності, і про такий намір вона повідомляє письмово за 12 місяців до виходу.

З 2023 року влада Молдови розпочала масштабну ревізію десятків угод, підписаних у межах СНД, поступово розриваючи ті, що суперечать національним інтересам або заважають вступу країни до ЄС.

Рішення про вихід з організації викликало гостру критику з боку проросійських сил всередині країни. Представники Партії комуністів назвали цей крок "трагедією для економіки" та "зрадою" громадян, які працюють у РФ.

Своєю чергою російський лідер Владімір Путін раніше заявляв, що участь Молдови в СНД нібито "не має великої цінності" для самої організації.

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав.