Литва вимагає відповіді від Угорщини через зливи Сійярто Лаврову

Литва вимагає, щоб Угорщина пояснила Раді ЄС ситуацію зі зливом конфіденційних даних угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто своєму колезі з РФ Сергєю Лаврову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, якого цитує Delfi.

Будріс запевнив, що Литва не залишить без уваги це питання.

"Ми працюємо з нашим постійним представництвом над тим, щоб порушити це питання в Раді ЄС як на процедурному, так і на політичному рівні. Я не можу дозволити собі сидіти за столом і обговорювати питання, що зачіпають життєво важливі інтереси Литви, з людьми, які потім беруть слухавку і повідомляють про все супротивникам", – зазначив міністр.

Будріс сказав, що наразі в ЄС відсутні чіткі правила щодо того, яку відповідальність має понести Угорщина за витік конфіденційної інформації та колабораціонізм із ворожими державами.

За його словами, з цієї причини Литва має взяти на себе ініціативу у порушенні цих питань у Раді ЄС.

"Коли ми бачимо, що держава починає діяти в абсолютно протилежному таборі – починає співпрацювати з державою, яка має ворожі нам інтереси, і в окремих випадках передавати більш чутливу інформацію, виникають питання про те, як ми взагалі можемо функціонувати і яка відповідальність за такі дії", – сказав Будріс.

За словами міністра, подібні маневри представників угорської влади є частиною маніпуляції, а не дипломатії.

"Це не дипломатія. Це один із дуже важливих маніпулятивних елементів, які використовують угорські політики, що займаються колабораціонізмом із супротивниками, тобто нібито дипломатія дозволяє нам спілкуватися з усіма, і ми маємо шукати контакти, вирішувати питання", – підкреслив Будріс.

Як повідомляла "Європейська правда", медіапроєкт Vsquare опублікував нові деталі розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією.

У попередній частині розслідування йшлося, зокрема, про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.

Нещодавно злили також деталі розмови прем’єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном з очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени 2025 року.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.