Литва требует ответа от Венгрии из-за сливов Сийярто Лаврову

Литва требует, чтобы Венгрия объяснила Совету ЕС ситуацию с передачей конфиденциальных данных венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто своему коллеге из РФ Сергею Лаврову.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, которого цитирует Delfi.

Будрис заверил, что Литва не оставит без внимания этот вопрос.

"Мы работаем с нашим постоянным представительством над тем, чтобы поднять этот вопрос в Совете ЕС как на процедурном, так и на политическом уровне. Я не могу позволить себе сидеть за столом и обсуждать вопросы, затрагивающие жизненно важные интересы Литвы, с людьми, которые потом берут трубку и сообщают обо всем противникам", – отметил министр.

Будрис сказал, что сейчас в ЕС отсутствуют четкие правила относительно того, какую ответственность должна понести Венгрия за утечку конфиденциальной информации и коллаборационизм с враждебными государствами.

По его словам, по этой причине Литва должна взять на себя инициативу в обсуждении этих вопросов в Совете ЕС.

"Когда мы видим, что государство начинает действовать в совершенно противоположном лагере – начинает сотрудничать со страной, которая имеет враждебные нам интересы, и в отдельных случаях передавать более чувствительную информацию, возникают вопросы о том, как мы вообще можем функционировать и какова ответственность за такие действия", – сказал Будрис.

По словам министра, подобные маневры представителей венгерских властей являются частью манипуляции, а не дипломатии.

"Это не дипломатия. Это один из очень важных манипулятивных элементов, которые используют венгерские политики, занимающиеся коллаборационизмом с противниками, то есть якобы дипломатия позволяет нам общаться со всеми, и мы должны искать контакты, решать вопросы", – подчеркнул Будрис.

Как сообщала "Европейская правда", медиапроект Vsquare опубликовал новые детали разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.

В предыдущей части расследования говорилось, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.

Недавно слили также детали разговора премьер-министра Венгрии Виктором Орбаном с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью 2025 года.

В дружественных к Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и ставящими под угрозу европейскую безопасность.