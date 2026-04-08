Президент Чехії написав листа прем’єру про те, чому поїде представляти країну на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел листом поінформував прем’єра Андрія Бабіша про те, що планує представляти країну на саміті НАТО згідно зі своїм конституційним мандатом – у розвиток суперечки, що триває вже деякий час.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Павел написав листа Бабішу, та виклав його на президентському сайті, стосовно того, що планує представляти Чехію на майбутньому саміті НАТО 7-8 липня в Анкарі.

"Я реалізовую свої повноваження із зовнішнього представництва держави відповідно до ст. 63(1)(a) Конституції Чеської Республіки на саміті НАТО не лише з огляду на тривалі традиції, але й в інтересах забезпечення послідовності у зовнішньополітичній та безпековій політиці Чеської Республіки", – зазначає президент.

Павел зауважив, що з огляду на тематику обговорень, зокрема стосовно витрат на оборону і плану виконання зобов’язань, погоджених на саміті у Гаазі, він би вітав участь Бабіша разом з ним – аби той "у деталях пояснив позицію чеського уряду" партнерам.

Через триваючу суперечку з приводу того, хто від Чехії поїде на саміт НАТО, Павел спершу хотів організувати зустріч із Бабішем, але коли для цього не склались обставини, вдався до формату листа.

Очільник МЗС від популістської партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка прокоментував, що наполегливість президента "починає виглядати негідно" і що Чехія має бути представлена на таких подіях "тими, хто має реальний політичний вплив".

Перед цим він заявив, що також не хотів би, щоб Павел їхав і на засідання ООН у вересні, тому що там "не має виступати представник опозиції", і що їхати має прем’єр Бабіш, "бо ми не президентська республіка".

Бабіш у середині березня заявив, що хоче їхати в Анкару разом з Мацінкою. Міністр оборони на початку квітня також висловив думку, що він мав би бути присутнім.

Петр Павел цього тижня в одному з публічних виступів акцентував, що очільник МЗС не може ухвалювати рішення про те, поїде президент чи ні представляти країну на зустрічах лідерів держав, і Мацінка не може не знати про ці положення конституції.

За даними ЗМІ, президент розглядає подання позову, якщо в уряді почнуть перешкоджати йому реалізовувати представницькі повноваження.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер також розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.

