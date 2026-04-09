Под КС Польши прошли оппонирующие акции на фоне противоречивой ситуации с присягой судей

Под Конституционным судом Польши собрались акции "за" и "против" новых судей на фоне противоречивой ситуации с процедурой принятия присяги.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Днем 9 апреля под зданием КС в Варшаве собралась демонстрация в поддержку новоназначенных судей, которые только что приняли присягу в Сейме, и контрдемонстрация.

Атмосфера быстро стала напряженной, участники из двух групп выкрикивали друг другу оскорбления и обвинения. На месте дежурили несколько десятков правоохранителей, разделяя оппонентов, немалые силы охраняли также входы в здание.

События под судом являются проявлением одного из конфликтов между президентом Каролем Навроцким и правительством. Навроцкий согласился принять присягу только у двух из шести новоизбранных судей КС, а в правительстве пригрозили привести к присяге новых судей без участия президента. Двое из назначенных судей в итоге приняли присягу и перед президентом, и в Сейме, а еще четверо – только в Сейме.

Сохранение большинства в Конституционном трибунале за выдвиженцами теперь оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") позволяло нынешней оппозиции блокировать многие инициативы правительства Дональда Туска.

Один из последних опросов показал, что работу Навроцкого одобрительно оценивают 50% граждан.

Тем временем в Чехии продолжается спор между президентом Петром Павелом и правительством Андрея Бабиша по поводу того, кто должен представлять страну на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, и сколько страна должна тратить на оборону.