Мадяр потролив російського кореспондента, якого помітив на своєму мітингу

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр помітив російського кореспондента на одному зі своїх мітингів і з трибуни заявив йому про своє ставлення.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Випадок стався наприкінці передвиборчого мітингу Мадяра у невеликому місті Кішкунлакхаза у центрі Угорщини.

"Дозвольте привітати тут представника російської пропаганди. Дякую, що завітали і насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині – і зміною режиму", – сказав політик.

У натовпі почали вигукувати гасло часів угорської революції "Росіяни, забирайтесь додому".

Далі люди хором скандували найвідомішу патріотичну поему національного поета Шандора Петефі Nemzeti dal, що стала знаковою під час "Весни народів" 1848 року.

Мадяр також висловив припущення, що кореспондент може бути заодно і агентом російської військової розвідки під прикриттям.

"У мене для вас, пане, погані новини – сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут – на угорських вулицях, угорським народом […] Угорці – волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати", – підкреслив Петер Мадяр, додавши, що наступну річницю Угорської революції у жовтні країна святкуватиме вже "як справді вільна, справді незалежна, суверенна і європейська Угорщина".

Журналісти у подальшому уточнили у пресслужбі "Тиси", кого з російських ЗМІ Мадяр побачив на мітингу, та отримали відповідь, що це були кореспондент та оператор "Известий". Останні у своєму матеріалі нарікають, що на їхні спроби взяти коментар політик сказав, що "не має часу на російських пропагандистів".

За даними одного з останніх опитувань, "Тиса" може розраховувати навіть на дві третини місць у парламенті.

