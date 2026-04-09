Мадьяр публично потроллил российского корреспондента, которого заметил на своем митинге

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заметил российского корреспондента на одном из своих митингов и с трибуны заявил ему о своем отношении.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в конце предвыборного митинга Мадьяра в небольшом городе Кишкунлакхаза в центре Венгрии.

"Позвольте поздравить здесь представителя российской пропаганды. Спасибо, что посетили и наслаждаетесь свободой здесь, в Венгрии – и сменой режима", – сказал политик.

В толпе начали выкрикивать лозунг времен венгерской революции "Русские, идите домой".

Далее люди хором скандировали известную патриотическую поэму национального поэта Шандора Петефи Nemzeti dal, ставшую знаковой во время "Весны народов" 1848 года.

Мадьяр также высказал предположение, что корреспондент может быть заодно и агентом российской военной разведки под прикрытием.

"У меня для вас, господин, плохие новости – надеюсь, вы с переводчиком. История Венгрии не пишется ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, а здесь – на венгерских улицах, венгерским народом [...] Венгры – свободолюбивая нация. Они не любят, чтобы им указывали, что решать и за кого голосовать", – подчеркнул Петер Мадьяр, добавив, что следующую годовщину Венгерской революции в октябре страна будет праздновать уже "как действительно свободная, действительно независимая, суверенная и европейская Венгрия".

Журналисты в дальнейшем уточнили в пресс-службе "Тисы", кого из российских СМИ Мадьяр увидел на митинге, и получили ответ, что это были корреспондент и оператор "Известий". Последние в своем материале сетуют, что на их попытки взять комментарий политик сказал, что у него "нет времени на российских пропагандистов".

По данным одного из последних опросов, "Тиса" может рассчитывать даже на две трети мест в парламенте.

