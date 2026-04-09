Буданов підтвердив, що партнери просили не бити по нафтових терміналах РФ

Глава Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що партнери зверталися до України з проханням не атакувати російські нафтові термінали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад, його цитує "Укрінформ".

Водночас Буданов наголосив, що Україна має свої державні інтереси.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи правда, що партнери зверталися до української влади з проханням не руйнувати російські нафтові термінали, він сказав: "Можу тільки в загальних рисах сказати: так, таке існує".

"Чому це відбувається? Ви, як розумна людина, теж можете зрозуміти – це питання утворення ціни. Але у нас своя війна", – додав глава ОПУ.

Буданов додав, що зі схожими проханнями Україна стикалася впродовж усіх років повномасштабної війни.

"Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", – сказав він.

Як відомо, у березні українські сили здійснили низку атак на пов’язану з експортом нафти інфраструктуру у портах РФ довкола Петербурга, що зменшило можливості для Росії виграти від раптового зростання цін на енергоресурси внаслідок блокування експорту з країн Перської затоки.

Варто зазначити, що на тлі глобальної енергетичної кризи прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав у Європейського Союзу "скасувати санкції та обмеження", накладені на російську енергетику.