Орбан каже, що на ЄС "насувається енергокриза", й вимагає зняти санкції з РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає у Європейського Союзу "скасувати санкції та обмеження", накладені на російську енергетику.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Facebook, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що поспілкувався у суботу, 4 квітня, зі своїм словацьким візаві Робетом Фіцо, оскільки "ситуація в Європі є критичною".

"Насувається серйозна енергетична криза, яка з кожним днем набирає обертів. Європейській економіці загрожує дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, зростання цін", – сказав угорський прем’єр.

Він зазначив, що небезпека неминуча, і єдиний спосіб відвернути цю загрозу – "це поповнення Європейським Союзом своїх запасів нафти та газу з усіх можливих джерел, у максимально великих обсягах і якомога швидше".

"Кожен день має значення. Саме тому ми вимагаємо, щоб Брюссель негайно скасував санкції та обмеження, накладені на російську енергетику", – заявив Орбан.

Також він вкотре заявив, що "Брюссель повинен змусити президента Зеленського негайно відкрити нафтопровід "Дружба".

"А ті плани, які пропонують відмовитися від російських енергоносіїв і перейти на енергетичну політику Брюсселя – яка є дорожчою і недоступною для сімей – повинні бути відхилені та відкинуті", – додав він.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

