Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что партнеры обращались к Украине с просьбой не наносить удары по российским нефтяным терминалам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей, его цитирует "Укринформ".

В то же время Буданов подчеркнул, что у Украины есть свои государственные интересы.

Отвечая на вопрос журналиста, правда ли, что партнеры обращались к украинским властям с просьбой не разрушать российские нефтяные терминалы, он сказал: "Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует".

"Почему это происходит? Вы, как разумный человек, тоже можете понять – это вопрос формирования цены. Но у нас своя война", – добавил глава ОПУ.

Буданов добавил, что с подобными просьбами Украина сталкивалась на протяжении всех лет полномасштабной войны.

"Вспомните, когда были скандалы, что определенные подразделения заехали, скажем, на технике иностранного производства куда-то на территорию России; что где-то применялось оружие не так, как кому-то хотелось. Их можно понять, это их правда, но ведь есть еще наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть. Мы не прекращаем", – сказал он.

Как известно, в марте украинские силы осуществили ряд атак на связанную с экспортом нефти инфраструктуру в портах РФ вокруг Петербурга, что уменьшило возможности для России извлечь выгоду из внезапного роста цен на энергоресурсы вследствие блокирования экспорта из стран Персидского залива.

Стоит отметить, что на фоне глобального энергетического кризиса премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Европейского Союза "отменить санкции и ограничения", наложенные на российскую энергетику.