Популярний пором між Гельсінкі й Стокгольмом ходитиме повільніше для економії пального

Пором сполученням Гельсінкі-Стокгольм-Гельсінкі компанії Viking Line почне ходити повільніше, щоб економити пальне в умовах енергокризи.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Компанія-оператор Viking Line оголосила, що час подорожі поромом між фінською столицею Гельсінкі і шведським Стокгольмом з понеділка 13 квітня стане довшим – задля економії пального в умовах глобального зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

"Зараз, коли ціни на пальне настільки високі, кожна хвилина має значення… Це краще, ніж підвищувати ціни на квитки", – зазначила речниця компанії, пояснюючи, що сповільнення ходу означає менший розхід пального на ту саму відстань.

У зв’язку зі змінами усталений графік популярного порому змістили. Так, відправлення з Гельсінкі буде на 15 хвилин ранішим, о 17 годині, а прибуття до Стокгольма на 10 хвилин пізнішим, після 10 ранку наступного дня – подорож стає довшою на 25 хвилин. Схожим чином змінили відправлення порому зі Стокгольма.

Таким чином, для мандрівників, які їдуть з однієї столиці в іншу на один день у справах чи на прогулянку, вікно часу на усі плани стане трохи меншим.

Час у дорозі для іншого популярного сполучення Турку-Стокгольм поки залишиться незмінним.

