Популярный паром между Хельсинки и Стокгольмом будет ходить медленнее для экономии топлива

Паром сообщением Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки компании Viking Line начнет ходить медленнее, чтобы экономить топливо в условиях энергокризиса.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Компания-оператор Viking Line объявила, что время путешествия паромом между финской столицей Хельсинки и шведским Стокгольмом с понедельника 13 апреля станет длиннее – для экономии топлива в условиях глобального роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас, когда цены на топливо настолько высоки, каждая минута имеет значение... Это лучше, чем повышать цены на билеты", – отметила пресс-секретарь компании, объясняя, что замедление хода означает меньший расход топлива на то же расстояние.

В связи с изменениями устоявшийся график популярного парома сместили. Так, отправление из Хельсинки будет на 15 минут раньше, в 17 часов, а прибытие в Стокгольм на 10 минут позже, после 10 утра следующего дня - путешествие становится длиннее на 25 минут. Похожим образом изменили отправление парома из Стокгольма.

Таким образом, для путешественников, которые едут из одной столицы в другую на один день по делам или на прогулку, окно времени на все планы станет немного меньше.

Время в пути для другого популярного сообщения Турку-Стокгольм пока останется неизменным.

