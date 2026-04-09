Протести в Ірландії: демонстранти блокують НПЗ і дороги через ціни на пальне

У четвер, 9 квітня, протестувальники заблокували ірландський нафтопереробний завод і провели демонстрацію в Дубліні, висловлюючи невдоволення діями уряду щодо стрімкого зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У рамках демонстрацій вантажівки та трактори були припарковані на одній із головних магістралей Дубліна, перекривши рух транспорту вже третій день поспіль.

Як зазначається, перевізники та фермери по всій країні заблокували паливні склади та перекрили рух в інших містах, вимагаючи від політиків зустрітися з ними для обговорення більш вигідного пакету підтримки на тлі ситуації на Близькому Сході.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін засудив блокаду нафтопереробного заводу Whitegate в Корку.

"Блокування критичної національної інфраструктури не буде дозволено продовжувати, і ми попросили допомогу Сил оборони. Великі транспортні засоби, які блокують критичну інфраструктуру, будуть прибрані", – заявив міністр юстиції Джим О’Каллаган.

Як зазначається, минулого місяця Ірландія схвалила пакет заходів на суму 250 млн євро для пом’якшення наслідків зростання цін на енергоносії, зокрема збільшення максимальної суми відшкодування за дизельне пальне для перевізників та транспортних операторів.

Варто зазначити, що єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що попри припинення вогню на Близькому Сході, Європі все ще загрожує низьке економічне зростання та зростання інфляції.

У середу, 8 квітня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд не має наміру відмовлятися від пакета заходів "Нижчі ціни на пальне", попри оголошення припинення вогню на Близькому Сході.