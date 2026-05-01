Глава МИД Латвии: Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Европе необходимо взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, увеличив расходы на оборону.

Заявление руководительницы латвийского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как указано, Браже в четверг участвовала в заседании глава МИД стран Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8).

В центре его внимания была поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и потенциала НАТО, а также усиление санкций против России.

Браже подчеркнула необходимость для Европы взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, одновременно подчеркнув, что США и тесное трансатлантическое сотрудничество является незаменимой основой европейской безопасности.

По ее мнению, усилия ЕС в сфере обороны должны таким образом дополнять и укреплять потенциал НАТО.

Поскольку все страны NB8 являются союзниками по НАТО, в центре внимания дискуссий была подготовка к саммиту НАТО в Анкаре.

Министры пришли к согласию, что на предстоящем саммите особенно важно подтвердить единство Альянса, неизменное значение обязательств по статье 5 Договора НАТО, решимость продолжать оказывать долгосрочную поддержку Украине, а также продемонстрировать прогресс по увеличению расходов на оборону.

Также министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и международные усилия по обеспечению доступности Ормузского пролива.

Браже проинформировала о текущей работе в Совете безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Также министры обсудили влияние конфликта на регион NB8 и меры как на национальном, так и на уровне ЕС в ответ на кризис поставок нефтепродуктов и его последствия.

NB8 – это неформальный формат сотрудничества, в который входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

СМИ ранее сообщали, что ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

