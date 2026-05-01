Азербайджан викликав посла ЄС через суперечку щодо поводження з вірменами Карабаху

До Міністерства закордонних справ Азербайджану 1 травня викликали посла ЄС Маріяну Куюнджич, якій висловили протест через ухвалену Європарламентом резолюцію, яка засуджує затримання Баку вірменських військовополонених і підтримує права вірмен з Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє АЗЕРТАДЖ з посиланням на заяву МЗС Азербайджану, пише "Європейська правда".

В МЗС назвали викладені в резолюції твердження "безпідставними та упередженими". У зв’язку з цим послу вручили ноту протесту.

На зустрічі послу ЄС наголосили, що положення зазначеної резолюції "спотворюють реальність, суперечать принципам об’єктивності, а також зобов’язанням щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав".

"Такий підхід Європейського парламенту негативно впливає на процес нормалізації в регіоні, а також на перспективи відносин між Азербайджаном та Європейським Союзом", – зазначили у МЗС Азербайджану.

Крім того, на зустрічі наголосили, що заклики до звільнення осіб вірменських військовополонених є юридично неприйнятними.

Також було підкреслено, що твердження про "руйнування культурної та релігійної спадщини" є "повністю необґрунтованими та неприйнятними".

На зустрічі представнику Європейського Союзу передали вимогу утриматися від подібних кроків, що завдають шкоди відносинам між Азербайджаном і Європейським Союзом, а також процесу миру та нормалізації в регіоні.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду.

