Азербайджан вызвал посла ЕС из-за спора по поводу обращения с армянами Карабаха

В Министерство иностранных дел Азербайджана 1 мая вызвали посла ЕС Марияну Куюнджич, которой выразили протест из-за принятой Европарламентом резолюции, осуждающей задержание Баку армянских военнопленных и поддерживающей права армян из Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление МИД Азербайджана, пишет "Европейская правда".

В МИД назвали изложенные в резолюции утверждения "безосновательными и предвзятыми". В связи с этим послу вручили ноту протеста.

На встрече послу ЕС отметили, что положения указанной резолюции "искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств".

"Такой подход Европейского парламента негативно влияет на процесс нормализации в регионе, а также на перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", – отметили в МИД Азербайджана.

Кроме того, на встрече отметили, что призывы к освобождению лиц армянских военнопленных являются юридически неприемлемыми.

Также было подчеркнуто, что утверждение о "разрушении культурного и религиозного наследия" является "полностью необоснованным и неприемлемым".

На встрече представителю Европейского Союза передали требование воздержаться от подобных шагов, наносящих ущерб отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом, а также процессу мира и нормализации в регионе.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение.

