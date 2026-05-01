Глава МИД Франции призвал к возобновлению переговоров между США и Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал США и Иран начать переговорный процесс с целью возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения военной напряжённости в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает BFMTV.

Глава МИД Франции, который в настоящее время осуществляет серию визитов по странам Ближнего Востока, подчеркнул, что новая эскалация войны несет существенные риски для региона и мира в целом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить возобновления боевых действий; это видно каждому с самого начала этой войны. Риски эскалации чрезвычайно высоки и могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", – заявил Барро.

По мнению министра, США и Иран должны использовать период перемирия для продолжения мирных переговоров и достижения соглашения.

"Необходимо начать переговоры, чтобы иранский режим кардинально изменил свою позицию, пошел на значительные уступки ради мирного сосуществования с региональным окружением и чтобы его народ мог свободно строить свое будущее", – добавил он.

Сообщалось, что накануне президент США Дональд Трамп должен был заслушать от представителей Пентагона обновленные военные варианты в отношении Ирана. Подготовка этого доклада свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время является вполне реальным.

Недавно Трамп заявил, что планирует держать Иран под морской блокадой, пока Тегеран не согласится на сделку, которая учтет опасения США относительно его ядерной программы.