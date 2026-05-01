Укр Рус Eng

Глава МИД Франции призвал к возобновлению переговоров между США и Ираном

Новости — Пятница, 1 мая 2026, 14:45 — Ольга Ковальчук

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал США и Иран начать переговорный процесс с целью возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения военной напряжённости в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает BFMTV.

Глава МИД Франции, который в настоящее время осуществляет серию визитов по странам Ближнего Востока, подчеркнул, что новая эскалация войны несет существенные риски для региона и мира в целом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить возобновления боевых действий; это видно каждому с самого начала этой войны. Риски эскалации чрезвычайно высоки и могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", – заявил Барро.

По мнению министра, США и Иран должны использовать период перемирия для продолжения мирных переговоров и достижения соглашения.

"Необходимо начать переговоры, чтобы иранский режим кардинально изменил свою позицию, пошел на значительные уступки ради мирного сосуществования с региональным окружением и чтобы его народ мог свободно строить свое будущее", – добавил он.

Сообщалось, что накануне президент США Дональд Трамп должен был заслушать от представителей Пентагона обновленные военные варианты в отношении Ирана. Подготовка этого доклада свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время является вполне реальным.

Недавно Трамп заявил, что планирует держать Иран под морской блокадой, пока Тегеран не согласится на сделку, которая учтет опасения США относительно его ядерной программы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция США Иран
Реклама: