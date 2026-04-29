Трамп: США не знімуть блокаду з Ормузької протоки без ядерної угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки режим не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.

Про це він сказав Axios, передає "Європейська правда".

Трамп відхилив іранську пропозицію спочатку відкрити Ормузьку протоку та зняти блокаду, відклавши ядерні переговори на пізніший термін.

Американський президент вважає блокаду "дещо ефективнішою, ніж бомбардування".

"Блокада дещо ефективніша за бомбардування. Вони задихаються, як задушена свиня. І для них буде ще гірше. Вони не можуть мати ядерної зброї", – сказав Трамп.

Він переконаний, що Іран хоче укласти угоду, щоб зняти блокаду.

"Вони хочуть домовитися. Вони не хочуть, щоб я продовжував блокаду. Я не хочу [знімати блокаду], бо не хочу, щоб вони мали ядерну зброю", – зазначив він.

Також Трамп додав, що нафтосховища та нафтопроводи Ірану "ось-ось вибухнуть", оскільки Іран не може експортувати нафту через блокаду.

Напередодні Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

Раніше писали, що Іран дав зрозуміти, що, можливо, готовий погодитися на проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів, відклавши при цьому складніші переговори щодо ядерної програми.

ЗМІ повідомили, що американський президент дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.