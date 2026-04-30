Axios: Трампа поінформують про нові варіанти військових дій щодо Ірану

Президенту США Дональду Трампу у четвер представлять доповідь з новими варіантами військових дій проти Ірану.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників порталу, доповідь представить Трампу командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер.

У матеріалі йдеться, що підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій або для того, щоб зрушити з місця тупикову ситуацію в переговорах, або щоб завдати остаточного удару перед завершенням війни.

CENTCOM підготував план "короткої та потужної" серії ударів по Ірану – ймовірно, включаючи інфраструктурні об’єкти – в надії вийти з переговорного глухого кута, повідомили три обізнані джерела.

Очікується, що на брифінгу в четвер також буде присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Портал нагадує, що Купер провів для Трампа аналогічний брифінг 26 лютого, за два дні до того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

Ще один план, який, як очікується, буде представлений Трампу, зосереджений на захопленні частини Ормузької протоки з метою її повторного відкриття для комерційного судноплавства. За словами одного з джерел, така операція може включати наземні війська.

Ще один варіант, який обговорювався в минулому і може бути порушений на брифінгу, – це операція спецпризначенців із захоплення іранських запасів високозбагаченого урану.

Два джерела повідомили Axios, що Трамп наразі розглядає блокаду як свій основний важіль тиску, але він розгляне можливість військових дій, якщо Іран, як і раніше, не піде на поступки.

Американські військові планувальники також розглядають можливість того, що Іран вживе військових заходів проти американських сил у регіоні у відповідь на блокаду.

Напередодні Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.

Раніше писали, що Іран дав зрозуміти, що, можливо, готовий погодитися на проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів, відклавши при цьому складніші переговори щодо ядерної програми.

ЗМІ повідомили, що американський президент дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.