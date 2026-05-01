Фицо обещает договориться с Еврокомиссией о двойных ценах на топливо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проведет переговоры с Европейской комиссией относительно возможного иска против Братиславы по вопросу регулирования цен на топливо.

На этой неделе Европейская комиссия направила письмо правительству Словакии с требованием прекратить режим двойных цен на топливо для автомобилей с иностранной и отечественной регистрацией. Брюссель считает эти шаги противоречащими договорам ЕС, а также угрожает принять правовые меры против страны.

Фицо заверил, что его политика в отношении ценообразования на топливо является временной. Он также убежден, что сможет урегулировать конфликт с Еврокомиссией до введения ею правовых мер.

"Процедура нарушения длится определенное время, мы будем вести переговоры с Еврокомиссией. Я верю, что наступит момент, когда все успокоится", – сказал он.

Ранее Словакия отклонила призыв Брюсселя отменить меры, предусматривающие разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и отечественной регистрацией.

Премьер Чехии Андрей Бабиш обратился к словацкому коллеге Роберту Фицо с просьбой положить конец нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии.