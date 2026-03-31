Укр Рус Eng

Фіцо звинуватив Брюссель у несправедливому ставленні щодо ціни на пальне 

Новини — Вівторок, 31 березня 2026, 09:33 — Христина Бондарєва

Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Уряд Братислави ввів обмеження на дизельне паливо та бензин на 30 днів з 18 березня, оскільки ціни на нафту почали різко зростати через війну в Ірані.

Для того, щоб не допустити масової купівлі пального водіями з сусідніх країн ЄС за нижчими цінами в Словаччині, країна також підвищила ціни для автомобілів з іноземними номерами, стверджуючи, що постачання наразі можуть здійснюватися лише завдяки державним резервам.

Речник Європейської комісії нещодавно охарактеризував ці заходи як "вкрай дискримінаційні", а глава уряду Роберт Фіцо повідомив, що комісія погрожувала його уряду судовими позовами за порушення європейського законодавства.

Однак Фіцо відкинув вимогу скасувати різні ціни як "абсолютно несправедливу щодо Словаччини" і не виключив можливості продовження цих заходів. 

Замість цього він закликав Єврокомісію тиснути на Україну, щоб вона відновила транзит російської нафти до Словаччини, що, на його думку, зробило б всі обмеження непотрібними.

Словаччина залишається сильно залежною від постачання російської нафти і отримала виняток від санкцій ЄС проти Росії, щоб мати змогу імпортувати російську нафту і подолати дефіцит.

Нагадаємо, 29 березня Фіцо пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". 

 23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Енергетика Єврокомісія
Реклама: