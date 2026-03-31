Фіцо звинуватив Брюссель у несправедливому ставленні щодо ціни на пальне 

Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Уряд Братислави ввів обмеження на дизельне паливо та бензин на 30 днів з 18 березня, оскільки ціни на нафту почали різко зростати через війну в Ірані.

Для того, щоб не допустити масової купівлі пального водіями з сусідніх країн ЄС за нижчими цінами в Словаччині, країна також підвищила ціни для автомобілів з іноземними номерами, стверджуючи, що постачання наразі можуть здійснюватися лише завдяки державним резервам.

Речник Європейської комісії нещодавно охарактеризував ці заходи як "вкрай дискримінаційні", а глава уряду Роберт Фіцо повідомив, що комісія погрожувала його уряду судовими позовами за порушення європейського законодавства.

Однак Фіцо відкинув вимогу скасувати різні ціни як "абсолютно несправедливу щодо Словаччини" і не виключив можливості продовження цих заходів.

Замість цього він закликав Єврокомісію тиснути на Україну, щоб вона відновила транзит російської нафти до Словаччини, що, на його думку, зробило б всі обмеження непотрібними.

Словаччина залишається сильно залежною від постачання російської нафти і отримала виняток від санкцій ЄС проти Росії, щоб мати змогу імпортувати російську нафту і подолати дефіцит.

Нагадаємо, 29 березня Фіцо пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

23 лютого Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.