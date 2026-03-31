Прем'єр Чехії просить Словаччину покінчити з режимом подвійних цін на пальне

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш звернувся до словацького колеги Роберта Фіцо з проханням покласти край нафтовій надзвичайній ситуації в Словаччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

За словами чеського прем'єра, проблема з пальним і цінами на нього повинна бути вирішена на всій території країни. Наразі Словаччина має дві ціни – для місцевих і для іноземних водіїв, у тому числі для Чехії.

"Тому що це нас активно стосується. Громадяни чекають на вирішення енергетичної кризи", – сказав чеський прем'єр після спільного засідання урядів Чехії та Словаччини.

Він додав, що, природно, хотів би, щоб нафтопереробні заводи Slovnaft і MOL працювали на повну потужність.

За його словами, рішення лежить у площині Вишеградської групи, Німеччини та Австрії. Бабіш хоче переконати Німеччину, що краще обмежити ціни на квоти на викиди, ніж субсидіювати промисловість. Він також хоче відокремити ціну на електроенергію від ціни на газ.

Уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію з нафтою, щоб вивільнити державні запаси нафти для нафтопереробного заводу Slovnaft. Це був захід у відповідь на перебої з постачанням нафти з нафтопроводу "Дружба".

Тим часом на Близькому Сході спалахнув конфлікт, що спричинив зростання цін на нафту. Тому уряд встановив дві ціни на дизельне паливо, причому іноземні водії платили більше. Він також встановив максимальний ліміт заправки в 400 євро на бак.

Держави-члени також обговорюють шляхи виходу з енергетичної кризи в ЄС, а Роберт Фіцо критикує Єврокомісію за те, що вона досі не вжила жодних заходів. Міністри енергетики мають обговорити ліміти споживання у вівторок.

Уряди також підписали меморандум про спільну відповідальність за зберігання газу в газосховищах Дольне Бояновіце та меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в галузі мирного використання ядерної енергії.

Раніше Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією.

Нагадаємо, 29 березня Фіцо пригрозив Європейській комісії заблокувати 20-й пакет санкцій, якщо вона не натисне на Україну з метою відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".