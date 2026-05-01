У Стамбулі на першотравневих протестах затримали майже 400 людей

У п’ятницю, 1 травня, турецька поліція застосувала сльозогінний газ і затримала десятки учасників демонстрацій у Стамбулі.

За даними Асоціації адвокатів CHD, у Стамбулі було затримано майже 400 осіб. Також зазначається, що поліція з машин начебто застосувала сльозогінний газ проти натовпу.

Як зазначається, окремі групи демонстрантів намагалися пройти до площі Таксім – символічного місця протестів у Стамбулі, однак поліція заблокувала всі підходи металевими барикадами та значними силами правоохоронців.

Профспілкового діяча Башарана Аксу затримали одразу після виступу проти блокування площі. Він заявив, що Таксім відкритий для офіційних церемоній та святкувань, але залишається закритим для робітників і малозабезпечених громадян.

У столиці країни до багатотисячної ходи приєдналися близько 100 шахтарів, які проводили дев’ятиденне голодування з вимогою виплатити заборгованість із зарплати.

Восени турецька поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі.

Тоді демонстранти зібралися біля штаб-квартири головної опозиційної партії в Стамбулі, щоб не допустити призначеного судом опікуна до контролю над відділенням партії.

