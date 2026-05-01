Стамбуле на первомайских протестах задержали почти 400 человек
Новости — Пятница, 1 мая 2026, 16:48 —
В пятницу, 1 мая, турецкая полиция применила слезоточивый газ и задержала десятки участников демонстраций в Стамбуле.
Об этом пишет Euronews, передаёт "Европейская правда".
По данным Ассоциации адвокатов CHD, в Стамбуле были задержаны почти 400 человек. Также отмечается, что полиция якобы применила слезоточивый газ против толпы .
Как отмечается, отдельные группы демонстрантов пытались пройти к площади Таксим – символическому месту протестов в Стамбуле, однако полиция заблокировала все подходы металлическими баррикадами и значительными силами правоохранителей.
Профсоюзного деятеля Башарана Аксу задержали сразу после выступления против блокирования площади. Он заявил, что Таксим открыт для официальных церемоний и празднований, но остается закрытым для рабочих и малообеспеченных граждан.
В столице страны к многотысячному шествию присоединились около 100 шахтёров, которые проводили девятидневную голодовку с требованием выплатить задолженность по зарплате.
Осенью турецкая полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле штаб-квартиры главной оппозиционной партии в Стамбуле.
Тогда демонстранты собрались у штаб-квартиры главной оппозиционной партии в Стамбуле, чтобы не допустить назначенного судом опекуна к контролю над отделением партии.
