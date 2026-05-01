У Лондоні оголосили вирок чоловіку, який торік спробував зайти у посольство Ізраїлю з ножами

У Британії оголосили вирок чоловіку, який минулого року спробував зайти на територію посольства Ізраїлю з ножами і мав при собі передсмертну записку.

1 травня суд у Лондоні визнав винним у підготовці теракту в посольстві Ізраїлю вихідця з Кувейту, 34-річного Абдуллу Альбадрі, який намагався отримати в Британії статус біженця.

У квітні 2025 року чоловік спробував перестрибнути паркан посольства. Він мав при собі два ножі і передсмертну записку "мученика". Спершу він пояснював поліції, що хотів закликати до припинення операції Ізраїлю у секторі Гази.

Під час процесу Альбадрі заперечував підготовку теракту, а наявність ножів пояснював тим, що він бездомний.

Альбадрі двічі прибув на територію Британії човном через Ла-Манш і намагався отримати статус біженця як нібито активіст за права людини, якому в Кувейті загрожує переслідування. Дані з його телефону підтверджують, що до посольства Ізраїлю він прийшов невдовзі після того, як отримав відмову.

У середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Після цього у Британії підвищили рівень терористичної загрози.