В Лондоне объявили приговор мужчине, пытавшемуся зайти в посольство Израиля с ножами

В Британии объявили приговор мужчине, который в прошлом году попытался зайти на территорию посольства Израиля с ножами и имел при себе предсмертную записку.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

1 мая суд в Лондоне признал виновным в подготовке теракта в посольстве Израиля выходца из Кувейта, 34-летнего Абдуллу Альбадри, который пытался получить в Британии статус беженца.

В апреле 2025 года мужчина попытался перепрыгнуть забор посольства. Он имел при себе два ножа и предсмертную записку "мученика". Сначала он объяснял полиции, что хотел призвать к прекращению операции Израиля в секторе Газы.

Во время процесса Альбадри отрицал подготовку теракта, а наличие ножей объяснял тем, что он бездомный.

Альбадри дважды прибыл на территорию Британии на лодке через Ла-Манш и пытался получить статус беженца как якобы активист за права человека, которому в Кувейте грозит преследование. Данные с его телефона подтверждают, что в посольство Израиля он пришел вскоре после того, как получил отказ.

В среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

После этого в Британии повысили уровень террористической угрозы.