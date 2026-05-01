У Франції – п'ятеро загиблих внаслідок автомобільної аварії

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок автомобільної аварії у французькому місті Саррас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Franceinfo.

Повідомляється, що автомобіль з'їхав з дороги, після чого впав з насипу висотою 20 метрів. Після падіння автівка спалахнула.

Всередині пожежники виявили п’ять тіл. За даними рятувальників, загиблим було від 17 до 20 років.

Дорогу, на якій сталася аварія, закрили для руху. На місці працює пожежна бригада, рятувальна команда, група реагування на вибухонебезпечні ситуації та служба екстреної медичної допомоги.

