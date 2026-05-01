Во Франции – пять погибших в результате ДТП

По меньшей мере пять человек погибли в результате ДТП во французском городе Саррас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Franceinfo.

Сообщается, что автомобиль съехал с дороги, после чего упал с насыпи высотой 20 метров. После падения машина загорелась.

Внутри пожарные обнаружили пять тел. По данным спасателей, погибшим было от 17 до 20 лет.

Дорогу, на которой произошла авария, закрыли для движения. На месте работают пожарная бригада, спасательная команда, группа реагирования на взрывоопасные ситуации и служба экстренной медицинской помощи.

Также сообщалось, что на севере Франции учебный автобус вылетел за пределы дороги и упал в реку, сбив при этом легковой автомобиль.

Напомним, на прошлой неделе двое украинцев погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате аварии автобуса в Болгарии.

В середине апреля в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.