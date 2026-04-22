Український автобус потрапив у серйозну аварію в Болгарії, є загиблі громадяни України

У Болгарії двоє українців загинули і щонайменше 16 отримали поранення внаслідок аварії автобуса неподалік від кордону з Туреччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinite.

Аварія сталася на дорозі Бургас – Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту, що веде до Туреччини. Видання Днес България повідомляє, що аварія сталася на ділянці дороги з різкими поворотами та крутим рельєфом.

За попередньою інформацією, автобус, у якому перебували 37 пасажирів та двоє водіїв, усі громадяни України, зупинився через закінчення пального, передає Novinite. Коли пасажири вийшли з автобуса та зібралися позаду транспортного засобу, він несподівано почав рухатися назад. За словами представників влади, автобус наїхав на групу людей і зупинився в кюветі.

Судячи з кадрів з місця події, автобус перекинувся у яр. За інформацією "Днес България", у момент аварії безпосередньо в автобусі перебували 29 пасажирів.

Як пояснили слідчі, "транспортний засіб заглух після того, як закінчилося пальне. Пасажири вийшли з автобуса, але трохи пізніше він раптово рушив і наїхав на людей, що стояли позаду нього".

Наслідки зіткнення виявилися фатальними для двох пасажирів, ще 16 отримали поранення, деякі з них серйозні.

Рятувальні служби доставили шістьох поранених до лікарень у Бургасі, а ще десятьох – у центр невідкладної допомоги в Малко-Тирново. Решту пасажирів тимчасово розмістили в центрі перебування прикордонного міста, де їм надали медичну допомогу та необхідні засоби.

Місцеві посадовці повідомили, що автобус прямував до Туреччини в рамках поїздки, в якій брали участь громадяни України, зокрема деякі біженці, що мешкають у Бургасі.

Водія автобуса затримало регіональне управління поліції в Малко-Тирново, розслідування обставин події триває.

