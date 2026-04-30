У Франції автобус зі стажеркою за кермом і легкове авто впали в річку

Новини — Четвер, 30 квітня 2026, 13:36 — Марія Ємець

На півночі Франції навчальний автобус вилетів за межі дороги та пішов під воду, скинувши також легкове авто. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в одному з містечок департаменту Есон неподалік Парижа. Навчальний автобус, проїжджаючи по набережній, виїхав за межі дороги і впав у річку. 

 
За кермом була стажерка під наглядом інструкторки, у салоні – ще двоє людей. Усім їм вдалось вибратися з салону, далі їх підібрали каякери, які опинились поруч з місцем події. Автобус повністю пішов під воду.

 
Також у річку впало легкове авто, яке стояло запарковане на узбіччі і автобус під час аварії зачепив його. 

За неофіційною інформацією, водійка вже мала посвідчення категорії D і їздила як стажерка, вивчаючи маршрут перед виходом на роботу. Усі тести на алкоголь та психотропні речовини виявились негативними. 

Нагадаємо, минулого тижня двоє українців загинули і щонайменше 16 отримали поранення внаслідок аварії автобуса у Болгарії. 

У середині квітня у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали шестеро осіб. 

