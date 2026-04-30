У Франції автобус зі стажеркою за кермом і легкове авто впали в річку

На півночі Франції навчальний автобус вилетів за межі дороги та пішов під воду, скинувши також легкове авто.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в одному з містечок департаменту Есон неподалік Парижа. Навчальний автобус, проїжджаючи по набережній, виїхав за межі дороги і впав у річку.

За кермом була стажерка під наглядом інструкторки, у салоні – ще двоє людей. Усім їм вдалось вибратися з салону, далі їх підібрали каякери, які опинились поруч з місцем події. Автобус повністю пішов під воду.

Також у річку впало легкове авто, яке стояло запарковане на узбіччі і автобус під час аварії зачепив його.

За неофіційною інформацією, водійка вже мала посвідчення категорії D і їздила як стажерка, вивчаючи маршрут перед виходом на роботу. Усі тести на алкоголь та психотропні речовини виявились негативними.

Нагадаємо, минулого тижня двоє українців загинули і щонайменше 16 отримали поранення внаслідок аварії автобуса у Болгарії.

У середині квітня у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.