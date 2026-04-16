У Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

В Підкарпатському воєводстві Польщі мікроавтобус, в якому перебували громадяни України, потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, інформує "Європейська правда".

МЗС наводить дані від генерального консульства України в Любліні, згідно з якими, 15 квітня на автостраді А4 поблизу міста Ланьцут перекинувся мікроавтобус з українською реєстрацією, в якому перебувало шестеро громадян України.

У консульстві зазначили, що пʼятьом особам надали медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізували до місцевого медичного закладу. Загрози її життю немає.

Консули тримають контакт із правоохоронцями для зʼясування обставин ДТП.

