В Германии более 400 пассажиров застряли в поезде из-за аварии на железной дороге

На железнодорожной линии между Гамбургом и Берлином возникли серьезные перебои в движении из-за обрыва контактного провода вблизи Бардовика, недалеко от Люнебурга, в результате чего более 400 пассажиров застряли в пути.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

По данным Федеральной полиции, машинист заметил провисший кабель заранее и применил экстренное торможение. Несмотря на это, поезд остановился непосредственно под оборванной линией, которая осталась на крыше вагонов.

Инцидент привел к остановке скоростного поезда ICE с примерно 460 пассажирами на борту.

Из-за высокого напряжения около 15 тысяч вольт контактную сеть сначала необходимо обесточить и заземлить, что затрудняет проведение спасательных работ.

Железнодорожный оператор сообщил, что планируется эвакуация пассажиров другим поездом, однако точное время операции зависит от обеспечения безопасности места инцидента.

Накануне сообщалось, что с мая немецких пассажиров в течение более двух месяцев ждут перебои на железной дороге из-за капитального ремонта ветки между Гамбургом и Ганновером – одной из самых загруженных в стране.

Масштабную модернизацию железной дороги проводят также между Берлином и Гамбургом. Первоначальный план модернизационных работ на железной дороге продлили на 4 года.